Оккупанты ударили по Запорожью 3 ракетами, а Днепропетровщину терроризировали «Градами» и дронами-камикадзе.
Есть раненый, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.
Фото из сообщения Александра Старуха в Telegram A A+ A++
Событие: Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Враг нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Всю ночь рашисты терроризировали мирное население Днепропетровщины. «В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он в больнице. Изувечены промышленное предприятие и дома людей. Никопольский район российские оккупационные войска испытывали «Градами», тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно, люди не пострадали. Красногригорьевской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, ночью наши защитники по воздушному командованию «Восток» уничтожили над Днепровским и Никопольским районами 4 дрона-камикадзе.
Утром агрессор атаковал Запорожье тремя ракетами С-300. «Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели», — рассказал в Telegram глава ОВА Александр Старух. К счастью, обошлось без жертв. По словам Старуха, с 30 сентября в Запорожье из-за российских обстрелов погибли более 70 человек, десятки раненых. Всего за минувшие сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов области. Поступило 60 сообщений о разрушении жилых домов и гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения Харьковщины. Вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Без пострадавших. «В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Один человек получил ранения», — сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, враг массированно обстреливал и уволен Купянск. Повреждены 3 магазина и торговый павильон, возникли пожары. Также из ствольной и реактивной артиллерии и минометов противник обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранения получил еще один ребенок.
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Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в Telegram, что в результате вчерашнего массированного ракетного удара по Николаеву количество жертв возросло до семи человек. Спасенный 11-летний мальчик скончался в больнице. Аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, в который попала российская ракета, продолжаются. Из-под завалов деблокированы 5 человек.
На Донетчине за минувшие сутки рашисты ранили 6 мирных жителей. Также правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших ранее, во время оккупации, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, с начала полномасштабного вторжения оккупанты унесли жизни 994 дончан, ранения получили 2396 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.