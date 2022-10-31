Оккупанты выпустили по Украине более полусотни ракет. Силы ПВО сбили 44 крылатых цели
Одна из российских ракет вернулась к месту запуска.
Фото из сообщения Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня утром, 31 октября, украинская ПВО сбила 44 крылатых ракеты из более 50 запущенных Россией. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Детали и комментарии: По его данным, российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. «Из самолетов ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область). 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил зонах ответственности: Воздушное командование «Центр» —18, Воздушное командование «Юг» —12, Воздушное командование «Восток» —9, Воздушное командование «Запад» —5″, — говорится в сообщении.
В комментарии Эспрессо спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что силы ПВО показали сегодня очень хороший результат, потому что обычно при массированном ударе удавалось сбивать чуть более половины ракет. По его словам, таких результатов удалось достичь, прежде всего, благодаря опыту и профессионализму военных. В основном защитники сбивают ракеты зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и С-300. Но все эффективнее работают мобильные огневые группы по ПЗРК, расставленные по всей территории Украины, подчеркнул представитель командования Воздушных Сил. «Мы сбиваем вражеские ракеты всем доступным вооружением, что у нас было раньше, — рассказал Юрий Игнат. — Западного вооружения для Воздушных Сил пока очень мало. Но война — это искусство, как бы это ни звучало. Иногда враг преобладает, но и нам удается перехитрить его. Кто делает правильные тактические шаги – тот в выигрыше. Кроме того, должен отметить опыт и профессионализм военных. Сегодня в комплексе все сработало».
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Одна из российских ракет, залетевшая в зону Николаевщины, вернулась к месту запуска. Об этом сообщил в Facebook глава ОВА Виталий Ким. «Только одна из ракет России имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в «родную гавань», — заметил Ким.