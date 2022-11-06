Оккупанты выпустили по Сумщине 72 снаряда: есть погибшая и раненая, некоторые поезда задерживаются на три часа
В одной из общин повреждены электросети и газовые трубы.
Фото из сообщения Дмитрия Живицкого в Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня по Ворожбянской общине из России за день прилетело 72 снаряда. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Детали и комментарии: «В полдень враг гатив из ствольной артиллерии. «Прилеты» были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания. Впоследствии эту же общину обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело.Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.Повреждены электросети и осколками избиты газовые трубы.На месте работают аварийные бригады.Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома.Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы. «К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена», — написал Дмитрий Живицкий.
Из-за российских террористических обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Как сообщил Дмитрий Живицкий, некоторые поезда Укрзализныци будут следовать с задержкой и измененным расписанием. В частности, поезд №780 Киев — Сумы будет направляться в Ворожбу; №45 Харьков — Ужгород будет курсировать по измененному маршруту (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа; №259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и задерживаться на 3 часа. «Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — заметил глава ОВА. Он призвал всех находящихся в поездах в пределах Сумской области следить за официальными сообщениями. Ведь будет организована эвакуация и подвоз таких пассажиров.
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В вечерней сводке Генштаб отметил, что в течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи. Вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
Так, по данным Офиса генпрокурора, в ночь на 6 ноября вооруженные силы страны-агрессора выпустили по Запорожью 2 ракеты С-300. . В результате обстрела погиб человек. Повреждены здание, автомобили и территория коммерческого предприятия. Также ракета попала по территории одного из частных домовладений, изуродовала припаркованные автомобили и фасад дома. Ночью вражеские войска, применив ЗРК С-300, атаковали объекты промышленной инфраструктуры, расположенные в пригороде. Повреждены здания и складские помещения. Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.