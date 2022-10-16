Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов: есть раненый
Истерзаны более 30 домов и инфраструктурные объекты.
Событие: Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Ночью и утром враг нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии:Беспокойно было на Днепропетровщине. Рашисты били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум общинам — Никопольской и Марганецкой. Самое горячее было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Раненый 47-летний мужчина. Обстрел вызвал несколько пожаров. Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети», — заметил в Facebook глава ОГА Валентин Резниченко. В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.
Рашисты и дальше терроризируют Харьковщину. Враг обстреливал населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах. «По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы 3 человека: 2 мужчины 36 и 48 лет и 69-летняя женщина», — рассказал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, в области продолжаются разминирование и восстановление критической инфраструктуры. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 555 взрывоопасных предметов.
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В Запорожской области российские террористы уничтожили два учебных заведения. «Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения подверглись также частные дома вокруг. Ракетами разрушена школа и в селе Доброполье. Пострадавших нет», — заметил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух. Всего за минувшие сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов области. В полицию поступило 23 сообщения о разрушении домов и квартир граждан и объектов инфраструктуры.
За минувшие сутки рашисты убили в Бахмуте мирного жителя, трое дончан получили ранения. В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. С начала полномасштабного вторжения российская армия лишила жизни 1009 мирных жителей области, ранения получили 2405 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.