Оккупанты выпустили по Николаеву 8 ракет: разрушена пятиэтажка, из-под завалов спасли ребенка
Продолжаются поиски еще семи человек.
Фото из сообщения ГСЧС в Николаевской области A A+ A++ < /i>
Событие: Россия продолжает терроризировать мирное население Украины.
Детали и комментарии: Ночью враг массированно обстрелял Николаев 8 ракет типа С-300. «Известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами. По предварительным данным, два человека получили ранения. Среди раненых 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов, он провел под завалами 6 часов, в настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь, продолжается поисковая операция еще семи человек, также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции, один сотрудник находится под завалами. «, — рассказал в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Впоследствии он сообщил, что под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он умер.
Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину «Градами» и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. «Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он в больнице. В тяжелом состоянии. В городе изуродованы более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2 000 семей остались без света. Энергетики уже работают. Российские снаряды прилетели и в врач , детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту», — написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Войска России нанесли удары дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Киевщины, сообщил в Telegram начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов. «Три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района. Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов», — отметил он.
За минувшие сутки россияне убили 7 мирных жителей Авдеевки, еще 13 человек получили ранения. Армия России нанесла удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. «У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом вся суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они «воюют» с безоружными гражданскими», — заметил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Всего с 24 февраля рашисты лишили жизни 990 мирных жителей Донбасса, ранили 2390 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.