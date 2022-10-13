Оккупанты выпустили по Львовщине 3 ракеты: попали в военный объект magictr | 13.10.2022 | Новости | Комментариев нет На Тернопольщине и Буковине сработало ПВО. Похожие записи В Обухове провели Медиа-школу (ВИДЕО) Комментариев нет | Дек 6, 2018 В Борисполе две иномарки не поделили дорогу (ВИДЕО) Комментариев нет | Май 22, 2019 На Киевщине очередной раз сбросили «партию» незаконного мусора (ФОТО) Комментариев нет | Сен 4, 2017 156-е сутки войны: российские оккупанты наступают на Соледарь и Новолуганское, попытка взять Авдеевку и Красногоровку провалилась Комментариев нет | Июл 29, 2022 Об авторе magictr