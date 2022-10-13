Оккупанты выпустили по Львовщине 3 ракеты: попали в военный объект

magictr | 13.10.2022 | Новости | Комментариев нет

На Тернопольщине и Буковине сработало ПВО.

Оккупанты выпустили по Львовщине 3 ракеты: попали в военный > </p> <p><img class=