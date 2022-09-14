Оккупанты выпустили по Кривому Рогу семь крылатых ракет: повреждены гидротехнические сооружения, в городе исчезла вода
По предварительным данным, враг ударил ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
Фото из сообщения Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня вечером россия нанесла ракетный удар по нескольким украинским городам, в частности по Кривому Рогу. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Детали и комментарии:«В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей. Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию.Им не важно, останутся ли люди без воды, или город окажется в воде.Им нужна наша паника, в которой трудно принимать решения.Потому не паникуем.Уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация. Главное, что пострадавших среди мирного населения нет, а остальное – восстановим», — заметил Кирилл Тимошенко.
Впоследствии глава ОВА Валентин Резниченко уточнил в Telegram, что россияне ударили по городу семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. «Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Несколько районов Кривого Рога остались без воды. Россияне хотят нас сломать. Но мы выстоим», — написал он.
Мэр города Александр Вилкул сообщил в Facebook, что ситуация контролируется. «Эти конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды для населения уже началась. Если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу — читают орки «, — заметил Вилкул.
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Издание Инсайдер UA сообщило в Telegram, что после ракетных ударов по Кривому Рогу резко повысился уровень воды в реке. А люди скупают питьевую воду в супермаркетах. Издание предполагает, что этими ракетными ударами рашисты пытаются не только посеять панику среди населения, но хотят сорвать контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Ведь повышение уровня воды в Ингульке существенно усложнит форсирование реки нашими войсками.
Враг ударил двумя ракетами в пригород Запорожья. «По предварительной информации, пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов были недавно слышны в Запорожье», — написал глава ОВА Александр Старух в Telegram. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что взрывы прогремели и в Одесской области. По его словам, работало наше ПВО. Вероятно, вражеские ракеты удалось сбить над морем.