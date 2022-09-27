Оккупанты во время обстрелов убили медика «скорой» и повредили церковную школу
Больше всего жертв от вражеских обстрелов в Харьковской области. Какова была ситуация в других регионах?
Событие:За минувшие сутки от вражеских обстрелов погибли 11 мирных украинцев, а еще девять получили ранения. Об этом говорится в возведении глав областных военных администраций о ситуации в регионах.
Детали и комментарии: Больше всего жертв от вражеских обстрелов в Харьковской области. Здесь погибли девять и ранены пять человек. Как мы уже сообщали, в результате ракетного удара по Первомайскому смертельные травмы получили восемь человек, среди которых 15-летний ребенок. «, – написал в Facebook глава ОВА Олег Синегубов.
Глава области также сообщил, что за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины. В Купянске в результате обстрелов горели церковная школа и магазин. Из района госпитализированы ранеными пять человек. В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. В Харьковском районе – дачный дом.
На Донетчине от вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.
«Под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская общины. сообщил в Facebook глава ОВА Павел Кириленко. – В Бахмутской общине пострадали Бахмут и Хромово. Повреждены 2 частных и 2 многоквартирных дома. частные дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке – к счастью, без пострадавших».
Сегодня утром враг в очередной раз атаковал Запорожье. Попал десять ракетами С300 в объекты инфраструктуры областного центра. Значительные разрушения испытал гостинично-ресторанный комплекс в центральном парке города. В результате обстрела здание почти все разрушено. По предварительной информации, пострадавших нет.
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По Одесщине ночью враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три вражеских летательных аппарата уничтожены силами противовоздушной обороны.
«Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 общины, – сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. – В Никополе повреждено 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. В Марганце изуродованы 10 частных -Юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач.Один дом загорелся.В Красногригорьевской общине детали обстрелов уточняются.Вчера вечером рашисты попали ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога.Его инфраструктура не разрушена.
Сегодня утром по территории Шалыгинской общины Сумской области россияне били из минометов. три «прилета» и очереди из стрелкового оружия. Последствия уточняются. Ночью по Шалыгинскому обществу били из реактивных систем залпового огня.
Ночью Николаев дважды подвергся массированным обстрелам, предварительно с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре, жилых домов, в том числе восьми многоэтажек, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением.
Ночью враг наносил артиллерийские удары по аквазоне Очакова. Пострадавших нет. Утром в городе снова раздался взрыв. Ночью также зафиксирован ракетный обстрел с. Весеннее в результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, социальная инфраструктура, гаражи, автомобили. Пострадавших нет.
В Херсонской области оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты и совершать другие военные преступления, среди которых убийства и похищения гражданских. В очередной раз был обстрелян Бериславский район. Больше всего пострадала Высокопольская община. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые местные.