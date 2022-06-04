Оккупанты совершили ракетные атаки на Одесщину. Есть раненые
От действий российских захватчиков страдают все области Юга Украины.
Фото Запорожской ОВА. A A+ A++
Событие: Утром 4 июня российские оккупационные войска наносили удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области. Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг»
Детали и комментарии:Источник информирует, что рашисты запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации. Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, два человека пострадали. Днем ранее противовоздушная оборона сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты. над Николаевщиной.
4 июня «Крым.Реалии» сообщило, что в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов военно-морского флота россии. «В Южной бухте — крупнейшем ответвлении Севастопольской бухты — у Минной стенки пришвартовано четыре ВДК, — уточнило издание. — Два — это ВДК проекта 1171 «Тапир». В составе Черноморского флота было три таких ;ВДК «Саратов» уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других — «Орск» и «Николай Фильченков». Также у Минной стенки стоят два ВДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: «Цезарь Куников», «Новочеркасск» , «Ямал» и «Азов» По данным ОК «Юг», в Черном море пока находятся, кроме 5 ВДК, еще 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка.
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Херсонская ОВА информирует, что оккупационные войска продолжают обстрел захваченных территорий и позиций ВСУ в области. Также продолжаются активные обстрелы в Нововоронцовской Территориальной общине, а из села Трудолюбовка люди уехали. Срочная гуманитарная помощь необходима оккупированным селам Каховского и Бериславского районов. «В целом обстановка на территории временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой, — написала Херсонская ОВА в Telegram. — Связь с подавляющим большинством территориальных общин установить не удается».