Оккупанты снова обстреляли украинские территории, попав в центр Краматорска и в танкер под флагом Молдовы.
Путинская армия вторично ударила по одному и тому же танкеру.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:Одна из ракет, которую россияне выпустили по Одесщине 7 июля, попала в пустой танкер «Millennial Spirit» под флагом Молдовы, дрейфующего в территориальном море. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» в Telegram.
Детали и комментарии: «Во время очередного авиационного удара по Одесщине из самолета Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31, &mdash Одна попала в танкер «Millennial Spirit» под флагом Молдовы, дрейфующего в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. На судне могут гореть остатки груза».
В ОК «Юг» напомнили, что танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 25 февраля. Millennial Spirit перевозил 600 тонн дизельного топлива и проходил транзитом через Черное море, но российские военные корабли обстреляли его в двенадцати милях к югу от украинского порта Южный. У экипажа корабля было двенадцать человек, которые были преимущественно русскими; двое получили ранения, а остальные десять были вынуждены покинуть корабль в спасательных жилетах. Всех двенадцать членов экипажа спасли украинские власти. Сначала появилось сообщение, что судно плавало под флагом Румынии, входящей в НАТО страны, что вызвало беспокойство относительно нападения на члена НАТО. Однако эти сообщения оказались ложными, и военно-морское агентство Молдовы подтвердило, что Millennial Spirit был молдавским. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа. По данным ОК «Юг», вторая ракета самоликвидировалась над морем.
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Отметим, что утром 7 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный. «Одещина. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области, — написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram. — Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 тонн зерна. Жертв нет. Также двумя ракетами оккупанты существенно повредили причал» .
А уже днем 7 июля российская армия атаковала ракетами центральную часть Краматорска. Известно, что есть жертвы. Их количество выясняется, сообщили в Телеграмме городского совета. «Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Изъясняем последствия, работают спасательные службы», — говорится в сообщении. Городской совет призывает оставаться в укрытии — опасность не миновала.