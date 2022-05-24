Оккупанты снова обстреляли химкомбинат «Азот». Погибли пять человек
Рашисты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск и стреты их с лица земли.
Фото: Telegram -канал Сергея Гайдая A A+ A++
Событие< /strong>: Российские кафиры утром обстреляли северодонецкое объединение «Азот». Погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Детали и комментарии:«Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей, отмечает в своем сообщении глава области. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объекта. соединение «Азот», где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью».
Донбасс сейчас является одной из самых горячих точек на фронте. Рашисты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск и стреты их с лица земли. А дальше планируют выйти на административную границу области. Снова готовятся форсировать Северский Донец на участке Дроновка-Белогоровка. После нескольких неудачных попыток переправиться через главную водную артерию края на этот раз для огневого прикрытия развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии. .
Вчера целый день и ночь обстреливали Северодонецк, больше всего досталось старым районам. ; В Лисичанске наблюдали густой дым со стороны нефтеперерабатывающего завода, который находится возле автотрассы, ведущей в Бахмут. Его уже не раз обстреливали аккаупанты. Более 10 домов повреждено в областном центре и Лисичанске». улыбался». Интервью с матерью погибшего воина, которая до сих пор не может его похоронить
Сегодня российские войска захватили 13-тысячный Светлодарск Донецкой области. Об этом в комментарии «Свободному радио» сообщил начальник местной военной администрации Сергей Гошко. По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, которые проверяют документы у местных жителей.
«Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек «, – отмечает глава города.
В приближенных к ВСУ Telegram-каналах сообщается о том, что украинская армия временно отошла от Светлодарска на более удобные позиции для обороны.
Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, от начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 415 мирных людей, ранено еще 1146. Число жертв россиян в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.