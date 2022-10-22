Оккупанты сбежали из двух населенных пунктов в Херсонской области, — Генштаб
ВСУ отразили три вражеских атаки на Донбассе.
Событие: Отдельные подразделения русских войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. Об этом сообщил Генштаб в своем вечернем своде.
Детали и комментарии: По его данным, противник полностью покинул села Чаривное и Чкалово в Бериславском районе. А из самого Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал. «В то же время увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста», — говорится в сообщении Генштаба. Также продолжается практика размещения подразделений неприятеля в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом образовательный процесс в школах продолжается.
Генштаб отмечает, что ситуация на фронте тяжелая, но полностью контролируемая. Противник не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ устойчиво держат оборону. За текущие сутки украинские военные отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области. Наша авиация нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью более $16 миллионов. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов противника. По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в Запорожской области ликвидировано около 200 военнослужащих России, свыше 150 — ранены. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.
читайте также: «Со взвода осталось трое живых». У российских мобилизованных началась паника
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищ гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов по территории Украины и спустили 16 БПЛА иранского производства «Shahed-136». 20 крылатых ракет и 11 дронов нашим защитникам удалось сбить. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей, сообщает Генштаб.
По данным ОК «Юг», в Черном море враг увеличил корабельную группировку до 14 кораблей, усилив ее двумя подводными лодками. «Общее количество готовых к применению «Калибров» может превышать 30 штук. Враг принципиально настроен продолжать практику массированных ракетных ударов и атак дронами, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении командования Facebook.