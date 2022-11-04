Оккупанты разворачивают так называемые «заградительные отряды» против собственных дезертиров
Бегство с фронта среди недавно мобилизованных российских новобранцев приобретает очень большие масштабы.
Событие:< /strong> Из-за низкого морального духа и нежелания воевать в русских войсках начинают создавать так называемые «заградительные отряды». Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку.
Детали и комментарии:«Эти подразделения угрожают расстрелять собственных отступающих солдат и заставить их наступать. Такие подразделения российские войска использовали также в предыдущих конфликтах», – отмечали в оборонном ведомстве.
Британские разведки узнали, что недавно российские генералы, вероятно, хотели, чтобы командиры применили оружие против дезертиров. В частности, они могли позволить стрелять в таких солдат на поражение после предупреждения, чтобы удержать оборонительные позиции.
«Тактика отстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил», – добавили в разведке.
Дезертирство в российской оккупационной армии, особенно среди недавно мобилизованных новобранцев приобретает не только массовый, а уже лавинообразный характер. Об этом написал в Telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Чмобики» из состава 252 МСП оказавшись в зоне боевых действий в Украине, резко захотели участвовать в «денацификации» и самовольно свалили в Милово. Но в Россию их пускают и биомасса просит правовой помощи!» – отметил Коваленко.
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Тем временем российские мобилизованы с Первомой свой протест против войны в Украине.Военные так не хотят участвовать в «спецоперации», которые уже две недели прячутся в лесу под Луганском. Командиры угрожают наказать солдат за дезертирство.
Как сообщает «Сибирь.Реалии», речь идет о пяти мобилизованных. Россияне самовольно ушли из зоны военных действий. Об этом рассказала мать одного из военных Антона Данилова. Елена Солодовникова. Она призналась, что вместе с сестрами, женами и матерями других мобилизованных написала коллективное письмо губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Близкие призывники пожаловались, что они не прошли обещанную военную подготовку, прежде чем были брошены в зону боевых действий. Причем без командования, боеприпасов и продовольствия.
Женщина утверждает, что сына мобилизовали 26 сентября и обещали три месяца подготовки в воинской части Омска. На самом же деле его с товарищами сразу отвезли в Екатеринбург, выдали форму и отправили в Ростовскую область, а уже через неделю забросили в Луганскую область. До этого в воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем».
В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. Сейчас они прячутся в лесу, потому что боятся наказания за дезертирство.