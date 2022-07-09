«Оккупанты разбежались по кустам». Украинские защитники отразили все вражеские атаки на Донбассе
На Харьковщине ВСУ обезвредили разведывательную группу противника.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++ < Событие:Продолжается 136-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Враг не прекращает наступательных действий на Донбассе, однако успеха не имеет, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм-Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное. Все попытки штурма противника в направлениях Довгенько-Краснополье, Пасека-Долина наши защитники успешно отбили.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что Луганщина полностью не оккупирована — небольшую часть региона ВСУ держат, несмотря на победоносные заявления россиян. «За минувшие сутки наши бойцы уничтожили несколько вражеских танков и складов с боеприпасами. Так называемая «ЛНР» хочет провести референдум, чтобы когда мы получим достаточное количество оружия, оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земле России, и объявить мобилизацию», — сказал он. ; написал он. По словам Гайдая, определенная оперативная пауза россиян на Донбассе оговаривается исключительно успехами ВСУ.
На Донецком направлении оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов, провели воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка-Верхокоменское. Точным огнем наши воины заставили кафиров разбежаться по кустам в районе Золотаровки.
По данным Генштаба, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы позиций наших войск по минометам, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям Ясиноватая-Авдеевка. Удачи не имел, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.
читайте также: Пенсии и субсидии будут. Рада увеличила расходы нынешнего бюджета почти на миллиард гривен
На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка-Деметиевка. Украинские воины отвергли кафиров на ранее занятые позиции. На направление Малое Веселое-Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Враги деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне.
ВСУ готовят наступление на юге Украины. В эфире телемарафона заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский посоветовал жителям оккупированной Херсонщины выехать из области, а тем, кто не может. готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду. «Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война», — отметил он, пишет УП. Ранее вице-премьер Ирина Верещук также призвала жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами.
Освобождение Херсонской области зависит от поставок дальнобойного и высокоточного оружия от партнеров Украины. Российские оккупационные силы уже смогли окопаться на юге, что значительно усложнит контрнаступление ВСУ. Но и продвигаться дальше россияне не могут. Об этом в интервью gazeta.ua рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.