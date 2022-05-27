Оккупанты пытаются выбить наши войска из Лимана и атакуют близ Северодонецка, – Генштаб
Рашисты потерпели поражение при попытке штурма трех населенных пунктов Донбасса. Потеряли вертолет «Аллигатор» и истребитель Су-35.
Событие: лнр заявили о полном окружении Северодонецка. Эту информацию опроверг глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Подробности и комментарии:Сепаратистские «зми» распространяют лживые заявления «ленеровских командиров», что город отрезан. Это не соответствует действительности. Областной центр не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города. Российские вошли в район гостиницы «Мир» и автовокзала, – написал в Telegram главу области. – Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение – придется отойти».
Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Северодонецком направлении российские кафиры при поддержке артиллерии сегодня совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка.
Горячее и в других районах Донбасса. В частности, на Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из Лимана и начать наступление на Славянск. Обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня Озерное и Диброва, а также нанес авиаудар в районе Северска. На Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать Камышеваху, Берестово, Белогоровку, но потерпели поражение. На Авдеевском направлении гатили из артиллерии по Новобахмутовке, Каменце, Авдеевке, Песках и Марьинке.
На Славском направлении россияне обстреливали из артиллерии Святогорск, Богородичное и Вернополье, бомбили Длинное.
На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений передислоцировал в Херсонскую область автомобили, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. №10 свой личный состав, а на территории учреждения – военную технику. Всех осужденных и персонал оттуда вывезли и распределили в исправительные колонии №7 в Голой Пристани и №90 в Херсоне», – сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях к семи батальонам вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать участки границы. В Гомельской области в непосредственной близости от государственной границы развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы. На Северском направлении противник усиливает участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления.
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В Слобожанском направлении враг пытается удержать занимаемые позиции, продолжает систематические обстрелы населенных пунктов и разрушение гражданской инфраструктуры. Кафиры стремятся восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры.
По информации главного управления разведки Минобороны Украины на некоторых военных полигонах воронежской области производится подготовка резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Общее их количество составляет около 1,5 тысячи солдат.
«Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине», — сказал он. сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Мотузяник.
Военные рф в Боровской общине Харьковской области пытаются имитировать документооборот, используя напечатанные на принтере «документы» и устанавливают новую «систему налогообложения.
«В Боровой начали выдавать напечатанные на принтере документы типа свидетельств о рождении и смерти, удостоверениях и т.п., где значится, что Боровая принадлежит к купянскому району белгородской области России. Вместе с тем в самом оккупированном купе ходят бланки с записью: «г.куп, Луганская область, рф». Предпринимателям и фермерам на оккупированных территориях россияне выдвигают условие отдавать 50% прибыли или урожая», — сообщает поселковый совет.
Сегодня украинские военные в районе Изюма Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook А на Херсонщине наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский самолет Су-35, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.