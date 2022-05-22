Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на админграницы Луганской области, — Генштаб
Враг обстрелял из минометов Черниговщину и нанес ракетный удар по Житомирщине.
Событие: Продолжаются 88-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии:В Донецком направлении российская армия пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Северодонецком направлении враг пытался захватить Александровку, но успеха не имел. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий, российская армия совершает перегруппировку.
ВСУ снова разрушили понтонную переправу оккупантов через Северский Донец, сообщили в пресс-службе МВД. «Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что кафиры наладили через реку переправу. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники. Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и метким выстрелом который именно в это время на ней находился. Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла «птица» украинских пограничников. По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных», — отметили в МВД.
На Северском направлении захватчики ужесточают контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях. Оперативное командование «Север» сообщило в Facebook, что сегодня рашисты 6 раз обстреляли территорию в районе населенного пункта Сеньковка на Черниговщине. К счастью, потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.
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Воздушное командование «Центр» рассказало в Facebook, что 22 мая рашисты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Житомирской области. По его данным, 4 крылатые ракеты морского базирования уничтожили ПВО, 3 — ликвидирована авиацией и еще одна — подразделением зенитных ракетных войск. Однако были и «прилеты». В результате удара русских войск по Малину погиб по меньшей мере один человек. Об этом в комментарии Общественному рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, информация предварительная, поскольку на месте удара продолжают разбирать завалы.
По данным Генштаба, на территории Приднестровского региона обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы русских войск находится в завышенной боевой готовности. Проведена проверка местных вооруженных формирований.
Председатель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в Telegram, что решисты получили задание возобновить военный аэродром в Тирасполе. «Но кажется, что за многие годы пребывания в Приднестровье, все, что сделали российские войска, это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. Хотя по документам все запасные части были в наличия», — рассказал Марченко.