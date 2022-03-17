Оккупанты повредили здание Киевской малой оперы

magictr | 17.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Оккупанты повредили здание Киевской малой оперы /></p> <p>Здание расположено вблизи метро Лукьяновская. Фото: Сарапулов </p> <p>15 марта взрывная волна от ракетных обстрелов рашистов нанесла вред помещению «Киевской малой оперы».</p> <p>В результате взрыва разбиты практически все оконные стекла (85 шт.), также повреждены стеклопакеты (20 шт. ), входная дверь (3шт.), внутренняя дверь (4шт.), облицовочную штукатурку на потолке холла (площадь поврежденного участка составляет 10 м. кв.) и это лишь известная информация по нанесенному ущербу.</p> <p> «Детальная информация о повреждениях будет предоставлена ​​впоследствии. Сумма нанесенного ущерба сейчас обрабатывается. Все убытки и преступления агрессора, не останутся незамеченными!»,— отмечают в Департаменте культуры КГГА.</p> <p>Также было повреждено наземное здание станции метро «Лукьяновская».</p> <p>Киевская малая опера расположена в здании, которое было построено в 1900-1902 годах, является памятником истории и архитектуры. Построена как Лукьяновский народный дом.</p> <p>Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины собирает информацию о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.</p> <p> <strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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