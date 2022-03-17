Оккупанты повредили здание Киевской малой оперы magictr | 17.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи От маленьких шедевров к танго для влюбленных: что подготовила столичная филармония в феврале Комментариев нет | Фев 1, 2022 На следующей неделе в Киеве будут выбирать представителя Украины на Евровидение Комментариев нет | Фев 4, 2022 В Киеве начинаются праздники зимней игрушки Комментариев нет | Дек 2, 2021 Экскурсии и Сокиринский Вертеп: события недели в Художественном Арсенале Комментариев нет | Янв 5, 2022 Об авторе magictr