Оккупанты планируют привлечь детей к голосованию на псевдореферендумах, — СБУ
Родителей обязали сопровождать несовершеннолетних на «участки».
Событие: Служба безопасности перехватила документы террористической организации «ДНР», регламентирующие привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом референдуме РФ на временно оккупированной территории Донбасса. Таким образом, захватчики надеются расширить «электоральную базу» поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины к составу страны-агрессора, сообщает СБУ в Facebook.
Детали и комментарии: Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей от 13 до 17 лет. «За счет малолетних «избирателей» оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку голосов для легитимизации фейкового плебисцита. Чтобы усилить контроль за явкой, несовершеннолетних должны сопровождать к «избирательным участкам» их родители, опекуны или представители так называемых детских домов на временно оккупированной территории. для накрутки показателей псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в РФ», — говорится в сообщении СБУ. По ее данным, соответствующие изменения в «избирательный процесс» московские кураторы поручили так называемой «центральной избирательной комиссии днр». Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде «постановлений» и приложения по проведению фейкового голосования с участием несовершеннолетних.
СБУ идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.По данным Генштаба, на других временно захваченных территориях Украины оккупанты тоже усилили работу по подготовке и проведению так называемого «референдума». В населенных пунктах Херсонской области представители власти России под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить персональные данные от местных жителей. А в Старобельске Луганской области захватчики запретили населению уезжать из города 23-27 сентября. По имеющейся информации, создаются вооруженные группировки, чтобы ходить по домам и заставлять людей участвовать в фейковом референдуме. На оккупированной территории Запорожской области людям обещают денежные вознаграждения и бытовую технику за предоставление паспортных данных и получение гражданства России.
Напомним, псевдореферендумы по незаконному присоединению временно захваченных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей планируют проводить оккупанты с 23 по 27 сентября. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение земель Украины продолжится при любых обстоятельствах. «Фиктивные референдумы ничего не изменят. Как ни одна гибридная «мобилизация». россия была и остается агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли», — отметил он в Facebook. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна не признает «референдумы», ведь они неприемлемы и не согласуются с международным правом. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что «референдумы» не будут иметь юридических последствий, и пообещал продолжить поставлять Украине оружие. «Если бы идея о референдумах не была такой трагической, она была бы смешной», — цитирует президента Reuters.