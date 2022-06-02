Оккупанты от безысходности устраиваются к украинцам собирать клубнику
За работу готовы получать плату не в российских рублях, а в гривнах.
Событие:В Херсонской области российские кафиры нанимаются к украинцам собирать клубнику. Не за что жить, то готовы получать оплату за работу даже в гривнах. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.
Детали и комментарии:«Рашистские кафиры, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные славной «второй армии мира», как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 рублей. ) за час. Так и изучают разницу между клубникой, лужайкой и оккупацией… Горожане отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо», – говорится в сообщении.
А в Херсоне кафиры действуют более нагло – разграбляют гипермаркет «Эпицентр», принадлежащий олигарху Гереге. Об этом сообщил в своем видеообращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что некоторыми вещами по благам цивилизации они и пользоваться не умеют, но тянут все, что попадается под руку.
«Грабят херсонский «Эпицентр» и вывозят награбленное в сторону Крыма. Жаль, конечно, но это показатель того, что скоро мы туда придем. Поэтому, пожалуй, воруют там, как в последний раз». говорит Виталий Ким.
А СБУ сообщает, что на временно оккупированных территориях российские захватчики «организовали еще один бизнес» массово похищают мужчин и требуют за них выкуп.
читайте также: Обстреливали Харьковщину из «Градов»: суд приговорил двух российских артиллеристов»Сумма за «возвращение к нормальной жизни» зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий», – отмечают в спецслужбе и приводят несколько фрагментов перехваченных телефонных обращений граждан к так называемой «временной военной администрации России» в Мелитополе Запорожской области. Ни документы не предоставили, нигде ничего Скрутили, загрузили в багажник Машину забрали, мотоблок сказали, что они с полиции У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. мне быть?..»
«На все эти и десятки других обеспокоенных вопросов украинцев, у которых похитили родных, примерно одинаковый ответ: «Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются…». Уже после приезда этим родственникам озвучивают «прайс» и начинаются торги», – отмечают в СБУ.