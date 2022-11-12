Оккупанты обворовали херсонские библиотеки и музеи: вывезли бесценные фонды
К временно оккупированному Симферополю прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.
Событие: Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара. Об этом сообщил городской совет со ссылкой на директор библиотеки Надежду Коротун.
Детали и комментарии: «Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов источники информации для исследований. Уничтожен Информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это воспринять! Надеемся и верим, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку!» — говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления сообщил на своей странице, что в временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом. Рашисты вывезли имущество и из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. «В постоянной экспозиции музея иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также представлены работы современных художников. В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов», — заметил Центр национального сопротивления. По его данным, оккупанты вывезли из музея не только культурные ценности, но и похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.
читайте также: «Чрезвычайная победа». В Белом доме отреагировали на освобождение Херсона <Раньше захватчики ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. В частности, вывезли в Мелитопольский государственный краеведческий музей семь православных икон, принадлежащих религиозной общине. Речь идет об иконах конца XVIII-начала ХІХ века.
Министерство обороны Украины отметило в Twitter, что за время полномасштабного вторжения оккупанты ограбили десятки украинских музеев. Ведомство добавило к публикации фото золотой диадемы гуннов. Минобороны отметили, что она является частью ценного исторического ювелирного набора, в который входят 90 предметов. Их российские оккупанты похитили из Мелитопольского музея.