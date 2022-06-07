Оккупанты обстреляли спальный район Харькова и область: есть погибшие и раненые
Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается.
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Фото в сообщении Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня, 7 июня, российские кафиры снова нанесли удары по жилым домам Харькова. К сожалению, есть раненые и погибший, сообщила в Facebook советница главы облсовета Наталья Попова.
Детали и комментарии: «Русские ублюдки снова обстреляли спальный район Харькова. Сейчас 3 раненых и один погибший», — написала она. Факт новой бомбардировки города подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. «Российский агрессор не оставляет Харьков в покое, постоянно удерживает людей в напряжении», — заметил он в эфире единственного телемарафона. Терехов добавил, что на месте трагедии работают спасатели, оказывают помощь пострадавшим.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в Telegram, что сегодня россияне обстреляли из артиллерии не только Харьков, но и села: Черкасскую Лозовую, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается. «Враг не способен одолеть сопротивление наших защитников. Зато кафиры устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей», — заметил он.
По данным ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки спасатели совершили выезды на 8 пожаров, вызванных обстрелами. В частности, в Киевском районе города была разрушена часть дома. Спасатели вытащили из-под завалов 52-летнего мужчину. К счастью, он жив. Также 70-летняя женщина получила травмы. Начальник ГУ полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что кафиры, вероятно, ударили по Харьковщине из «Смерчей» или «Ураганов». «В этом районе никаких военных формирований никогда не было. Не было терробороны, Вооруженных Сил, Нацгвардии. Только мирные жители, отдыхавшие в это время дома», — заметил он, пишет objectiv.tv. Также сегодня враг ударил по Циркуновской общине, снаряд попал в загоревшийся частный жилой дом.
Оккупанты продолжают обстреливать и северные украинские области. Утром российские военнослужащие с территории России ударили по городу Середина-Буда на Сумщине. Огнем уничтожено здание пенсионеров, еще повреждено не менее 5 домов, хозяйственное сооружение, гараж и линия электропередач. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Государственная пограничная служба сообщила в Facebook, что обстрел из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии велся со стороны села Зерново Брянской области России. В общей сложности, по данным ГНСУ, за последние 6 дней зафиксировано более 70 обстрелов Черниговщины и Сумщины, из них более 50 mdash; из артиллерии, остальное из стрелкового оружия и авиации.
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Российское военное руководство сосредоточило до трех батальонно-тактических групп армии РФ напротив Черниговщины и Сумщины, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ». В то же время, по его словам, формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины, не наблюдается.
Заапорожская областная администрация сообщила, что кафиры обстреляли ракетами детский сад в поселке городского типа Степногорск, что в Васильевском районе. Осколками выбило около ста окон. Разрушений испытал и жилищный фонд поселка, один человек ранен. По данным ЗОВА, враг почти каждый день обстреливает этот населенный пункт. С начала марта там отсутствует централизованное водоснабжение, а скважины находятся в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас — вдвое меньше, отметила ЗОВА.
Николаевская областная прокуратура рассказала в Telegram, что сегодня рашисты нанесли четыре ракетных удара по городу Баштанка. В результате обстрела погибли два гражданских лица, три человека получили ранения. Повреждены около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры. Глава областной военной администрации Виталий Ким отметил на брифинге, что в Николаеве ситуация опаснее, чем две недели назад, потому что город находится под постоянными обстрелами.