Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, Краматорск и Чугуев и усилили оборону Херсона

magictr | 17.09.2022 | Новости | Комментариев нет

В целом с начала полномасштабного российского вторжения от действий захватчиков в Донецкой области погиб 851 человек.

Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, Краматорск и Чугуев <p><img class=

Событие: 17 сентября русский оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС. Об этом сообщает в Telegram председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Детали и комментарии:«Повреждено оборудование на территории станции. Загоревшийся от обстрела пожар сейчас укрощают спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением», — рассказал он.

Также сегодня российские военные нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко. «Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о трех раненых, спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Отметим, что Донецкая область продолжает оставаться одной из самых горячих точек. Только за прошедшие сутки россияне убили пятерых мирных жителей Донетчины: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте. Еще шесть человек получили ранения.

В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения от действий оккупантов в Донецкой области погиб 851 человек, 2 124 мирных жителя были ранены. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Сегодня россияне нанесли удар и по городу Чугуев Харьковской области. Повреждена критическая инфраструктура, дома, предприятие. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. «По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. Получила ранение 11-летняя девочка, ее госпитализировали в медицинское учреждение».

Кроме того, российские оккупанты пытаются усилить оборону Херсона . Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в эфире информационного телемарафона. «Да, мы видим это, они это пытаются делать, — сказал Соболевский. — До Чернобаевки еще Киселевка, там необходимо еще доработать, потому что она расположена в серой зоне. Кроме того, они пытаются делать дополнительные рубежи обороны в районе Каланчака, в других общинах, они собирают там бетонные плиты, делают там укрепления и подвозят технику».

Напомним, что подразделения ВС РФ, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды . По данным ОК «Юг», в регионе продолжаются тяжелые бои, ВСУ выбивают врага со всех рубежей. Теперь необходимо соблюдать режим информационной тишины до официальных подтверждений об освобождении конкретных территорий.

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