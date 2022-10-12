Оккупанты обстреляли центральный рынок в Авдеевке, по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых
Российские военные специально выбрали момент, когда там находились многие люди.
Событие:Сегодня утром российские оккупанты из танков и реактивных систем залпового огня обстреляли рынок в прифронтовой Авдеевке. Есть много погибших и раненых. В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Официальные источники называют разные цифры.
Детали и комментарии:«По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых – следствие утреннего обстрела Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать» , – написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Информацию об обстреле центрального рынка также подтвердила Авдеевская военно-гражданская администрация. Там отметили, что массированный обстрел города начался с 7:40 утра.
«Оккупанты сначала из танков, а затем из «Градов» попали в продовольственный рынок, где в это время находились мирные жители, пришедшие за продуктами. В результате коварного обстрела россиян семь человек погибли, девять ранены. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь», – говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.
Кроме того, сегодня были периодические обстрелы Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. К счастью, обошлось без пострадавших.
читайте также: Плен, ранение, рак. Пережив это все, боец снова пошел защищать страну
«На Горловском направлении россияне нанесли два авиаудара по Бахмуту — последствия уточняем, — добавил Павел Кириленко. — В Соледарской общине враг нанес ракетный удар по Васюковке — повреждены 8 домов, газопровод и линии электропередач. Также под обстрелы в общине , Бахмутское и Парасковеевка – без жертв. В Торецкой общине ночью произошел артобстрел Северного – поврежден дом. пабликах появилось фото разрушенного железнодорожного вокзала станции Бахмут (раньше – Артемовск-2).Взрывом разрушено левое крыло здания, также есть не подтверждение сообщения о попадании в районе «верхнего» парка и о повреждении аттракционов, обелиска Славы и расположении начальника военной администрации города», – сообщает местное издание «Вечерний Бахмут».
По сообщению областной полиции, в течение суток враг нанес семь ударов по жилым районам и инфраструктуре Донбасса. Есть пострадавшие.
«С утра продолжается массированный обстрел Авдеевки из РСЗО «Град», известно о пяти погибших и пятерых раненых. Россияне накрыли огнем города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, село Хромово . Зарегистрирован также удар по пгт Щербиновка, который произошел в ночь на 11 октября. Громко и на Лиманском направлении», — сказал он. отметили в правоохранительном ведомстве и добавили, что полицейские собирают доказательства военной агрессии РФ.