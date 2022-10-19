Оккупанты обстреляли 6 украинских областей: есть погибшие и раненые
Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Событие: Враг и дальше обстреливает мирные города и села Украины. Ночью и утром оккупанты нанесли удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: В частности, накрыли огнем два района Днепропетровщины — Криворожский и Никопольский. «В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах. восстановительные работы. В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители», — сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Направили на Марганецкую и Красногригорьевскую общины до 60 снарядов. Людей не задело. Повреждены жилые дома.
Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из селений Запорожского района. «Оккупант применил ракеты С-300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет», — заметил в Facebook глава ОВА Александр Старух. В общей сложности за минувшие сутки рашисты обстреляли 21 населенный пункт области. В милицию поступило 29 сообщений о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры. Из-за российских обстрелов в оккупированном Энергодаре частично исчезли свет и вода. Как отметил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов, есть сообщения о повреждении одной из подстанций и здании исполнительного комитета городского совета.
Неспокойно было на Харьковщине, где решисты продолжали террор мирного населения прилегающих к линии столкновения и границы с территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее. «По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском», — сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. На освободившейся территории области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.
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За минувшие сутки оккупанты убили 4 мирных жителей Донбасса: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске, еще 12 человек получили ранения, рассказал в Telegram председатель ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. С начала полномасшталбного вторжения рашисты унесли жизни 1046 дончан, ранения получили 2435 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Под постоянным вражеским огнем находится Николаевщина. Ночью российские террористы обстреляли окрестности трех населенных пунктов Березнеговатского общества. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким. Зафиксированы обстрелы и за пределами сел Широковской общины, где рашисты попали в сельскохозяйственные угодья. Пострадавших и разрушений нет. С начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 494 гражданских объекта.
Вчера решисты четыре раза обстреляли населенные пункты Сумщины. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. «В общей сложности 64 прихода. В Юнаковской общине двое погибших и ранены в результате циничного удара по центру села. Кроме того, повреждена амбулатория, котельная, линия электропередач», — сообщил в Facebook глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, в Хотинской общине в результате артиллерийских обстрелов изуродовано здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов, в Новослободской — дом культуры, школу, детская площадка, линия электропередач.