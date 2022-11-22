Оккупанты обстреляли 6 областей: есть погибшие и раненые
Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и линии электропередач.
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Событие: Враг продолжает обстреливать мирные города и деревни Украины. За последние сутки рашисты нанесли удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: В частности, ударили из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковщины. В Волчанске в результате попадания снаряда в жилищный сектор госпитализированы с ранениями 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее. Ударили ракетами россияне и по Чугуеву. «Поврежден двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших», — сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также русские военные обстреливали Купянск. Изуродованные частные дома. По словам Синегубова, остается высокой минной опасности. В селе Пришиб в Изюмском районе на мине взорвался 50-летний мужчина. Он погиб на месте.
За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке, еще 4 человека в области получили ранения. «На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром массированный артобстрел центра. На Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской общины, вблизи Парасковеевки, Яковлевки, Раздолевки и Бахмутского в Соледарской общины и на Соледарской общины. На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине – последствия устанавливаем. Каждое российское преступление тщательно документируем”, — заметил в Facebook глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, с начала полномасштабного вторжения российская армия убила 1220 гражданских дончан, ранения получили 2620 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину. «Накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкого общества. Прошло без погибших и раненых. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются», — сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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В Запорожской области зафиксирован 81 обстрел, в основном — по объектам инфраструктуры. Поступило 58 сообщений о разрушении жилищ граждан и объектов инфраструктуры. «К счастью, жертв среди мирного населения нет. Враг постоянно наносит удары с территории атомной станции», — сообщил в эфире телемарафона начальник Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, сегодня утром решисты обстреляли Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, который размещался в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения. Хотинскую и Зноб-Новгородскую. Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО. «Повреждено здание заведения культуры, частный дом. В селе Кондратовка Хотинского территориального общества повреждения получили частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов поврежден ЛЭП», — сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре Херсона, сообщил в Facebook руководитель исполнительного аппарата областного совета Юрий Соболевский. Обошлось без жертв. «Разминирование объектов продолжается. К сожалению, часто приходится взрывать сюрпризы орков прямо там, где их оставили», — заметил он. Напомним, вчера рашисты ударили по Херсону — 3 человека погибли, 10 ранены.