Оккупанты обстреляли 5 украинских областей: есть убитые и раненые
Повреждены десятки гражданских домов и объектов инфраструктуры.
Резниченко в Telegram A A+ A++
Событие: Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Ночью и утром российская армия нанесла удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Оккупанты накрыли огнем три общины на Днепропетровщине — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. «Людей не задело. В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач. В Красногригорьевской общине изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей», — сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.
Ночью Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300. «В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено расположенное рядом многоэтажное новостройку. Также повреждения получила хлебопекарня», — рассказал в Telegram глава ОВА Виталий Ким. По его словам, один человек получил легкие ранения. С 24 февраля в Николаевской области частично или полностью повреждено 12 729 гражданских объектов.
За минувшие сутки рашисты убили 4 мирных жителей Донбасса, еще 9 человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации — в Шандриголовом, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. С начала полномасштабного вторжения россияне убили 1112 гражданских дончан, 2483 ранены. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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По сообщению ГУНП в Запорожской области, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру 20 населенных пунктов. В полицию поступило 23 сообщения о разрушении жилищ граждан и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки с временно оккупированной территории эвакуирован 131 человек, в том числе 24 детей. В эфире телепроекта «FreeДОМ» глава ОВА Александр Старух заметил, что люди продолжают выезжать из населенных пунктов на линии столкновения. По его словам, Орехов из-за регулярных обстрелов почти уничтожен, там осталось не более 15 части населения.
За прошедшие сутки российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины, которые расположены близко к линии столкновения и границе с РФ. «В частности, обстреливались Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Чугуевского и Купянского районов. Кроме того, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты вели обстрелы районов населенных пунктов Дружелюбовка и Петро-Ивановка» — заметил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. К счастью, пострадавшие в результате вражеских обстрелов не зафиксированы. По словам главы ОВА, на освобожденных территориях Харьковщины продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 247 взрывоопасных предметов.