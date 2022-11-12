Оккупанты обстреляли 5 областей: есть убитые и раненые, разрушены жилые дома
В Харьковской области двое детей взорвались на кассетном боеприпасе.
Событие: Враг продолжает обстреливать мирные города и села Украины. Ночью и утром рашисты нанесли удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. «Держали под прицелом три общины — Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били «Градами» и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов», — сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По предварительным данным, люди не пострадали. Есть разрушение жилых домов. Детали обстрелов уточняются. Напомним, вечером 11 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО и из тяжелой артиллерии — Марганецкую общину. Ранения получили двое мужчин 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Беспокойно было и на Донбассе. За минувшие сутки оккупанты убили 2 гражданских — в Бахмуте и Авдеевке, еще 4 человека получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, с начала полномасштабного вторжения рашистская армия унесла жизни 1200 мирных дончан, 2587 человек ранены. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население прилегающих к линии столкновения и границы из населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковщины. В селе Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары. Без пострадавших. «В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе взорвались и получили ранения 2 ребят 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее. В Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов получила летняя женщина», — рассказал в Facebook глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в области идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 294 взрывоопасных предмета.
читайте также: США объявили новый пакет помощи Киеву на $400 млн., а в Пентагоне анонсировали «Рамштайн-7» <Ночь на Сумщине. Но утром враг начал обстреливать приграничье Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня. "Было 10 взрывов на нашей территории. Информация о последствиях уточняется", — сообщил в Facebook глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По данным Запорожской ОГА, враг нанес удар по 21 населенному пункту области. В полицию поступило 27 сообщений о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры. К счастью, жертв нет. В течение суток проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 227 человек, из них 52 детей.