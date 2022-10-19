Оккупанты объявили «эвакуацию» населения из Херсона. Что происходит в захваченном городе?
Рашисты угрожают взорвать Каховскую ГЭС.
Событие: Представители оккупационной администрации Херсонщины призвали жителей областного центра срочно эвакуироваться с правого на левый берег Днепра якобы из-за наступления ВСУ и вероятного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС.
Детали и комментарии: По словам заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, жители Херсона начали получать смс-сообщения с призывом к эвакуации. Открытки, где рассказывается о лучших маршрутах для выезда, расклеены по всему городу и в подъездах домов. По состоянию на сегодняшнее утро уже проходит посадка жителей города на эвакуационные автобусы. это свидетельствует о том, что оккупанты смирились с фактом, что Херсонскую область они уже не удержат, и сейчас пытаются решить свои демографические проблемы за счет нашего населения», — заметил Юрий Соболевский в Facebook. Напомним, гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо в видеообращении рассказал, что в течение шести дней в Россию планируется перевезти 50-60 тысяч человек. По его словам, «нужно пространство для маневров российской армии».
Российский генерал Сергей Суровикин, назначенный недавно командующим объединенной группировкой войск России в Украине, не исключил принятия «непростых решений» по Херсону. Также он заявил, что ВСУ якобы готовят ракетный удар по дамбе Каховской ГЭС. «Это — неправда и мы все это знаем. Рисковать жизнями наших людей украинские вооруженные силы не будут. А значит, таких провокаций следует ожидать от тех, кто их анонсировал, как было уже десятки раз. Однако подрыв лишит Северо-Крымский канал воды. Поэтому все это больше похоже на то, что рашисты придумали причину, почему отходят на другой берег, не из-за поражения, а ради «безопасности», — подчеркнул в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
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Под видом эвакуации мирное население Херсона просто депортируется. Об этом в эфире Апостроф ТВ рассказал Роман Головня, советник мэра Херсона. По его словам, отступление с правого берега Днепра оккупантам и коллаборантам придется чем-то прикрывать. «Свои семьи коллаборанты стали перевозить в Ростов еще пару недель назад. Более мелкие коллаборанты начали заниматься этим сейчас, и чтобы как-то прикрыть побег, они пытаются привлекать и мирное население», — рассказал советник мэра. По его словам, оккупанты в городе начали еще больше грабить, что также указывает на планы по уходу. При этом оккупационные войска продолжают строить фортификационные сооружения, что свидетельствует о возможных попытках содержания города. «От них теперь можно ожидать чего-либо, и даже подрыва Каховской ГЭС или уничтожения всей важной инфраструктуры в Херсоне и области. Была информация, что оккупанты все это заменяли с намерением взорвать при уходе» , — заметил советник херсонского мэра.
Жители Херсона в соцсетях подтверждают, что в городе существенно уменьшилось количество российских военных и коллаборантов. По мнению журналиста Дениса Казанского, эвакуация в Херсоне может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокаций. «Есть предчувствие, что не зря они вот так собирают толпы людей. Возможны провокации, поэтому я бы настойчиво не рекомендовал жителям Херсона в этом участвовать. Хотите уехать — делайте это самостоятельно», — написал он в Telegram.