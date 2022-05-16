Оккупанты наступали на Донбассе по нескольким направлениям, но успеха не имели, — Генштаб
РосСМИ сообщили, что раненых украинских военных из «Азовстали» эвакуируют в так называемую ДНР.
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Идет 82-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, где производил огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации. На Слобожанском направлении росармия пытается сдерживать наступление украинских сил к северу от Харькова и предотвратить их выход на государственную границу Украины. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел. Противник усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона подтвердила, что украинские военные оттесняют российских захватчиков в госграницу в Харьковской области. По ее словам, в Харьковской области есть незначительный участок, занятый оккупантами. «Там идет противостояние», — рассказала она, пишет gazeta.ua.
На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе Шандриголового и Лимана, успеха не имел. На Северодонецком направлении кафиры понесли потери около населенных пунктов Боровское и Горное. На Кураховском направлении противник наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, но безуспешно. Рашисты без остановки обстреливают Лугащину. Под артиллерийские обстрелы врага в течение суток попали Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горное, Золотое, села Белогоровка, Камышеваха Тошковка, Новозвановка, Троицкое, сообщили в ГСЧС Украины. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в Telegram, что в Северодонецке от обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек. Но проверить всю местность пока крайне сложно из-за новых атак.
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В Мариуполе главные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе «Азовстали». РосСМИ сообщили, что с заблокированного завода открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских военных вывозят в больницу в Новоазовск, которая находится под контролем так называемой ДНР. Украинская сторона эту информацию не подтверждает. «Очень похоже, что по «Азовстали» на Банковой действительно принято решение об обмене через почетный плен! Очень интересно: кто гарант и посредник? И как собственно это воспримут сами защитники Мариуполя? Ждем информации с места…», — отреагировал в Facebook политик и журналист Игорь Мосийчук. По его мнению, главное — это сохранить жизнь героев.
Полк «Азов» сообщил вечером, 16 мая, в Telegram, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, — 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава, получить большое количество вооружения от стран-партнеров. «Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — сказал командир «Азова» Денис Прокопенко в обращении. Правда, он не уточнил, о каком решении высшего командования идет речь.