Оккупанты наспех вывозят из Херсона имущество так называемых государственных учреждений
После взрыва на Крымском мосту положение российских войск на южном направлении значительно ухудшилось.
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Событие: Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых «государственных» учреждений. Об этом сообщает Генштаб в своем вечернем своде.
Детали и комментарии: По его данным, из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.
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После произошедшего 8 октября взрыва на Крымском мосту положение российских войск на южном направлении фронта значительно ухудшилось, сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, российские войска испытывают острую нехватку оборудования, боекомплектов и военной техники. «Очень критическое у них положение со снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Почти 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока море на нашей стороне, природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра», — отметила Гуменюк, пишет Радио Свобода.
Соотношение потерь украинской и российской армий на юге составляет примерно 1 к 6,5. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на слова командующего оперативным командованием «Юг» генерал-майора Андрея Ковальчука. «По его словам, критическая граница соотношения потерь — 1 к 8, после которой армия противника будет психологически «сыпаться», — отметила Маляр. По данным украинских военных, оккупационные подразделения уже находятся в довольно сложной ситуации на юге Украины, но «расслабляться» не время». «Наоборот — надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию из нашей земли», — подчеркнула она.
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Также Генштаб отмечает, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Но успехов нет. «Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая Брестская крепость. Они несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что ряд населенных пунктов возле Бахмута взяты. Это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там самые мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат удар и не дают пройти дальше», — заверил в эфире телемарафона представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Укринформ. По его словам, информация о контрнаступлении россиян на Лиман также не соответствует действительности. «На самом деле они строят оборонные позиции в районе Кременной, Сватового. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую «линию путина», сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Мол, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного влияния на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании следующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении», — заявил Череватый.
Украинские защитники продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике. В течение текущих суток наша авиация нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинская ПВО сбила вражеский БПЛА, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили командный пункт росармии, сообщает Генштаб.