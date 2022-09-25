оккупанты «нарисовали» результаты своих псевдореферендумов еще в начале сентября. Появились новые доказательства
СБУ перехватила телефонные разговоры.
Событие:Российские оккупанты «подвели» итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Поэтому нынешнее абсолютно незаконное «голосование», анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, — просто для создания нужной им картинки на росТВ. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении СБУ информация, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в «руководстве л/днр».
Детали и комментарии: «Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, значит, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики «ДНР». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении «ДНР» в административных в пределах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав российской федерации». Все», — рассказывает украинка своей знакомой, также пребывающей во временной оккупации рашистов. Женщины жалуются, что Россия просто уничтожает местное население. Фальсируя результаты условного волеизъявления, оккупанты подвергают смерти простых людей. «Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут бить. Ну кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизнь , судьбы покалечили, поломали», — резюмирует собеседница.
СБУ отметила, что собирает данные об оккупантах, проводящих этот избирательный фарс, и о коллаборантах, помогающих врагу. «Каждый, кто организует российские псевдореферендумы на нашей земле, будет наказан», — подчеркивает Служба безопасности. В настоящее время идентифицировано более 4 тысяч представителей вражеских группировок и коллаборантов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Среди них — российские силовики, их приспешники из образованных оккупантами местных «МВД» и руководители так называемых «территориальных избирательных комиссий». Согласно перехваченным документам страны-агрессора, именно подразделения росгвардии и военной полиции из России должны обеспечивать охрану псевдоголосований. Им на помощь направлены коллаборанты по оккупационным администрациям и частным охранным структурам, подконтрольным спецслужбам РФ.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил в Telegram, что в оккупированных населенных пунктах области коллаборанты ходят по домам в сопровождении вооруженных военных. «Не трудно понять, какую отметку люди поставят под дулами автоматов. Поэтому результат псевдореферендума вполне понятен – российская пропаганда объявит фейковые цифры, которые кремль будет использовать для дальнейших манипуляций», — заметил он. По словам Старуха, все попытки назвать эти действия «референдумом» ничтожны. «Во-первых, на сегодняшний день население региона находится на свободных землях Украины или за рубежом. То есть даже математически невозможно будет доказать, что проголосовало большинство населения. Людей там физически нет. Во-вторых, ни в украинском, ни тем более в русском законодательстве нет законов о местных референдумах», — подчеркнул он.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил в Telegram, что и явка на псевдореферендуме, и галочки напротив «да» будут рисоваться наугад. «Результаты псевдореферендума будут сфальсифицированы. Демократические выборы не проходят под дулом автомата. Россияне при «голосовании» сразу раздают свои паспорта и мобилизуют мужчин, активно проверяют помещения. Что будет с людьми, которые «проголосовали» против, неизвестно, их фамилии фиксируют в «, — заметил он. По словам Гайдая, в Счастье неизвестные подожгли «избирательный участок». А в Старобельске «голосуют» в кустах возле магазинов. «Найти кусты легко, ведь рукописная табличка «голосовать здесь» и человек с автоматом, об этом информируют», — рассказал он.
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Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в Facebook, что херсонцы игнорируют фейковый референдум, так называемые «участки» — пустые. «Избирательные комиссии» в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, всеми способами пытающихся избежать с ними встречи. Некоторым не повезло уже дважды. по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и «голосовать». Фиксируется практика семейного голосования — если дома застали только одного члена семьи, «советуют» взять несколько бюллетеней и «проголосовать» за всех», — рассказал он.
Российские СМИ сообщают, что 30 сентября пути могут объявить о «вхождении» Тем временем Украина инициировала созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с проведением РФ фейковых референдумов, сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко. привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины», — отметил Николенко.