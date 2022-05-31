Оккупанты нанесли авиаудара по химзаводу в Северодонецке: попали в цистерну с азотной кислотой
Над городом поднялось токсическое облако.
< strong>Событие: Сегодня вечером, 31 мая, российские военные нанесли авиационный удар по Северодонецку Луганской области, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Детали и комментарии: Он призвал жителей области не выходить из укрытий. «Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании, при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость, при тяжелых отеках для легких. лица, пропитанные содовым раствором», — посоветовал Гайдай. По его словам, при попадании азотной кислоты в глаза их нужно промыть проточной водой в течение 10-30 минут. Ведь вещество вызывает тяжелое поражение глаз с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. При попадании на кожу пораженную поверхность нужно обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду или мыло. При проглатывании азотной кислоты рекомендовано промывание желудка большим количеством воды, заметил глава Луганской ОВА. Напомним, кафиры уже неоднократно обстреливали химические объекты, в результате чего происходила утечка азота. Например, 9 апреля они попали в цистерну с азотной кислотой возле Рубежного в Луганской области.
В Северодонецке уже не один день идут упорные бои. В эфире телемарафона Сергей Гайдай сообщил, что часть города, к сожалению, контролируется российской армией. Но Северодонецк не оцеплен и предпосылок для этого нет. «Они еще пару дней назад отчитались, что город уже захватили, но это не так. Есть там наши ребята, дают им там отпор. То есть продвигаться они там свободно не могут», — отметил глава Луганской ОВА. Также он сообщил, что россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка. «Они запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику такого класса как «Сонцепек» для того, чтобы просто выжигать наших военных, а вместе и гражданское население», — рассказал Гайдай. По словам главы Луганской ОВА, в городе критическая инфраструктура повреждена на 100%, а жилищный фонд – mdash; на 90%, из них 60% восстановлению не подлежит.
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Председатель Северодонецкой районной администрации Роман Власенко сообщил в эфире «Радио Свобода», что почти 50% города находится под контролем оккупантов. По его словам, оно парализовано из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже почти неделю, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия происходят практически круглосуточно. Мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона рассказал, что из 100 тысяч человек в городе осталось около 12-13 тысяч. По его оценкам, в результате российских обстрелов погибли почти полторы тысячи мирных жителей.