Оккупанты могут применять в Украине беспилотники, изготовленные не только в Иране.
В Кремле цинично врут, что не закупают дронов-камикадзе. Уверяют, что используют только собственную технику.
img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/8c7ba9417a1c9fb5dd66e3441e5b304d.jpg» alt=»Оккупанты могут применять в Украине беспилотники, изготовленные не только в Иране» /> Фото: A+F+
«Вы все также видели сообщения о том, что, кажется, было ударом иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом», — сказал он. сказала она журналистам.
Как сообщает ТНС, Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.
В то же время появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсонщины.
«По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности замечены до 20 инструкторов из Ирана. Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут. Перевозят дроны на автомобилях КамАз или Урал. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовые автомобили для перевозки морских контейнеров», – сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ в Facebook.