Оккупанты массово воруют запчасти из своей боевой техники и обменивают их на алкоголь, — разведка magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет В армии РФ проводят срочные расследования. Похожие записи Столица получила Бюджет-2022: подробности бюджетной сессии Киевсовета Комментариев нет | Дек 9, 2021 Правоохранители назвали сообщника Вадима Тітушка Комментариев нет | Авг 29, 2018 Полиция установила иностранное происхождение оружия, из которого убили Амина Окуєву Комментариев нет | Окт 30, 2018 На Киевщине пьяный мужчина избил таксиста и угнал его авто Комментариев нет | Сен 10, 2018 Об авторе magictr