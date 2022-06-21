Оккупанты массово воруют запчасти из своей боевой техники и обменивают их на алкоголь, — разведка

magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет

В армии РФ проводят срочные расследования.

Оккупанты массово воруют запчасти из своей боевой техники и обменивают их на алкоголь, &mdas></p> <p> > </p> <p><img class=

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