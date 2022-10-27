Оккупанты атаковали Киевщину, Сумщину, Запорожье и Юг Украины
В течение суток Россия нанесла 18 авиационных и 4 ракетных удара и произвела 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Событие: Киевщина ночью пережила обстрел российскими террористами Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Областной военной администрации Алексей Кулеба.
Детали и комментарии: «Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет», — написал Кулеба в момент, когда в области была объявлена воздушная тревога. Глава Киевщины попросил людей не фиксировать место попадания и не выкладывать фото- и видеоматериалы в социальные сети. Впоследствии Алексей Кулеба добавил, что силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.
Ночью также враг обстрелял из «смерчей» Запорожскую область. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух. «Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня «смерч». Разрушений потерпел объект инфраструктуры. Возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отметим, что Запорожская область ежедневно страдает от рашистов. Александр Старух привел пример города Орехов: в результате российских обстрелов разрушены две трети города.
Российские оккупационные войска сегодня утром начали обстреливать и Сумщину, по меньшей мере, две общины попали под вражескую атаку. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. «Утром враг открыл огонь из артиллерии по приграничным общинам области. Хотинская община: артобстрел после 7:30 начался, продолжается. Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних общин», — написал он в Telegram.
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Этой ночью российская армия пыталась ударить из оккупированного Крыма по южным областям Украины иранскими беспилотниками. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг», распространенном Одесским горсоветом. Силы ПВО сбили 19 беспилотников: 3 над Николаевщиной, 15 над Одесской областью и 1 над Винницкой областью».
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. «Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Маринка на Донетчине, информирует Генштаб. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии вдоль линии позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и жилье гражданских граждан. удары и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары потерпели города Купянск, Дружковка и Запорожье».
Генштаб назвал направления, на которых враг производил обстрелы:
— на Слобожанском — с территории российской федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелеча, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;
— на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;
— на Лиманском — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекамское и Заречное;
— на Бахмутском — из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;
— на Авдеевском направлении враг наносил огневого поражения в районы населенных пунктов Маринка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново;
— на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное, Ольговское и Белогор
на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.