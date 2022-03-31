Охматдети спасли ребенка с патологией кишечника

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Вишневки

Девочку оперировали 7 часов. Фото: Охматдет

из-за войны многие болезни вовремя не диагностируются.

В Охматдете прооперировали девочку, которой всего 7 месяцев. Она попала в больницу в тяжелом состоянии, специалисты установили диагноз — инвагинация кишечника. Такая кишечная непроходимость может возникать у детей от 4 месяцев до года на фоне резкого изменения питания.

из-за войны войны и нехватки продуктов мама девочки не смогла продолжить ребенку привычный прикорм. Новая пища и вызвала тяжелую патологию.

«Из-за военных действий родители не получили своевременной консультации врача. Когда 7-месячная девочка попала в Охматдет, без хирургического вмешательства нельзя было спасти ребенка. Операция длилась 4 часа. Во время вмешательства у маленькой пациентки обнаружили некроз инвагината — омертвение частицы кишечника. Пораженный участок удалили», — пояснили в пресс-службе больницы. .jpg» alt=»В Охматдети спасли ребенка с патологией кишечника» />

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Медики говорят, что если бы патологию диагностировали в первые сутки, операция не понадобилась.

Сейчас ребенок находится в реанимации и продолжает свое лечение в Охматдете.

За год в больницу поступает почти 30 пациентов с инвагинацией кишечника. Сейчас врачам приходится оперировать детей и взрослых. Так, на днях в больницу Охматдет доставили семью раненых киевлян, пострадавших в результате российского обстрела одного из районов Киева. Мама прикрыла своим телом одномесячную дочь. Сама женщина получила многочисленные осколочные ранения.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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