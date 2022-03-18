Огромная воронка, но, к счастью, без жертв: в Святошинском районе во двор дома попала российская ракета
Прилетело во двор в частном секторе. Фото: полиция Киева
Столичные правоохранители документируют последствия вражеского обстрела в Святошинском районе.
В результате падения боеприпаса повреждены здания и автомобили.
Сегодня около 17.00 вражеский снаряд попал в двор. из частных жилых домов, в результате чего повреждены десятки частных домов, автомобили, торговое помещение.
К счастью, обошлось без жертв.
Досудебное расследование осуществляет Святошинское управление полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.
Прокуроры и полицейские принимают все меры документирования военных преступлений РФ для привлечения виновных к ответственности.
Утром в ГСЧС сообщили о 1 погибшем и 4 травмированных киевлян в результате разрушения 5-этажки в Поице из-за попадания обломков сбитой российской ракеты.
Киев потерял 222 человека с начала войны с россией.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»