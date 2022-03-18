Огромная воронка, но, к счастью, без жертв: в Святошинском районе во двор дома попала российская ракета

magictr | 18.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Огромная воронка, но, к счастью, без жертв: в Святошинском районе во двор дома попала российская ракета

Прилетело во двор в частном секторе. Фото: полиция Киева

Столичные правоохранители документируют последствия вражеского обстрела в Святошинском районе.

В результате падения боеприпаса повреждены здания и автомобили.

Сегодня около 17.00 вражеский снаряд попал в двор. из частных жилых домов, в результате чего повреждены десятки частных домов, автомобили, торговое помещение.

К счастью, обошлось без жертв.

Досудебное расследование осуществляет Святошинское управление полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Прокуроры и полицейские принимают все меры документирования военных преступлений РФ для привлечения виновных к ответственности.

Утром в ГСЧС сообщили о 1 погибшем и 4 травмированных киевлян в результате разрушения 5-этажки в Поице из-за попадания обломков сбитой российской ракеты.

Киев потерял 222 человека с начала войны с россией.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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