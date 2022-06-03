«Ограничиваем способность кремля финансировать войну». ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России
Под евросанкции попала и Белоруссия.
Фото pexels.com A A+ A++ < p>Событие: Сегодня, 3 июня, Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций против россии.
Детали и комментарии: Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на эффективное препятствование российским возможностям продолжения агрессии. ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Евросоюз. Постепенный выход из российской нефти продлится от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов. Временное исключение предполагается для импорта сырой нефти по нефтепроводу в те страны-члены ЕС, которые из-за своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив. Ожидается, что к концу 2022 года импорт российской нефти в ЕС сократится примерно на 90%.
ЕС распространил действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк, Российский сельскохозяйственный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.
Также Евросоюз приостанавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24″/и «Международный телецентр». «Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду с целью дестабилизации соседних с россией стран и ЕС и его государств-членов», — говорится в сообщении Совета ЕС.
ЕС расширяет список лиц и организаций, затронутых ограничениями на экспорт товаров и технологий двойного использования. Такие добавления в список включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширил список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России. Он будет включать 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
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Евросоюз запрещает предоставление россии бухгалтерских, консультационных услуг, а также облачных сервисов. Кроме того, Совет решил наложить санкции на физических и юридических лиц: виновных в зверствах российских войск в Буче и Мариуполе; лиц, поддерживающих войну; ведущих бизнесменов и членов семей; олигархов и кремлевских чиновников, а также оборонных компаний. Поименные списки будут опубликованы в официальном журнале ЕС спустя некоторое время. По словам журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, санкционные ограничения не будут распространяться на главу РПЦ Кирилла. Bloomberg утверждает, что на исключении его из списка настаивала Венгрия. В интервью MDR Aktuell вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС, поскольку в стране нарушается верховенство права и Будапешт использует принцип единодушия в Евросоюзе как средство шантажа.
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Совета ЕС Жозеп Боррель заявил, что новыми санкциями Евросоюз «ограничивает способность кремля финансировать войну». «Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник дохода для россии. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформации, активно способствующие пропаганде войны президента путина», — подчеркнул он.
Напомним, вчера, 2 июня, США расширили список санкций против российских физических и юридических лиц. В него вошли спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, заместитель главы правительства Дмитрий Григоренко, бизнесмен Алексей Мордашов, а также его жена и дети, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом российский диктатор Путин и другие. Также в санкционный список попали более 16 российских компаний, в том числе «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», телекоммуникационная компания «Воентелеком» и другие.
«Как повлияют новые санкции на россию? Пока сложно прогнозировать цифры и сроки. Впрочем, уже есть результаты предыдущих санкций. Как сообщает их правительственный бизнес-омбудсмен, 86,8% российских компаний пострадали от санкций. При этом 11,7% компаний останавливают бизнес полностью или частично. Санкции действуют! Медленно, но неотвратимо. Новые пакеты санкций еще больше усугубит экономические проблемы. Не стоит обольщаться, что оркостан развалится через месяц. Однако с каждым днем станет слабее», — отреагировал в Facebook инвестиционный банкир Тарас Козак.