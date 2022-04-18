Офтальмология в Киеве во время войны
В клинике проводятся все виды диагностики и лечения глазных болезней <Р>Разрушительная война, развернувшаяся на территории Украины с российскими оккупантами, оказалась сложным испытанием для медицинского бизнеса. Многие частные клиники, в частности в столице Украины, не выдержали опасностей войны и свернули свою деятельность или переехали в западные области страны.
Находящаяся в г. Киеве (возле ст. метро «Почайна»), с самого начала войны, вопреки всем сложностям и опасностям, не прекращала своей работы, проводила диагностику зрения и его лечение всем пациентам, нуждающимся в офтальмологической помощи. Помощь оказывалась как защитникам Украины по ВСУ и киевской терробороне, так и простым гражданам. Часть специалистов «АЙЛАЗа» мобилизовались и выполняют ответственную миссию защиты Украины в рядах ЗСУ . Несмотря на это, команда клиники сделала все возможное и невозможное, чтобы сейчас, во время войны, украинская офтальмология продолжала работать ради сохранения и улучшения зрения своих пациентов.
В клинике проводятся все виды диагностики и лечения глазных болезней. Операцию катаракты и лазерной коррекции зрения можно произвести в день обследования. Для военнослужащих и участников теробороны лазерная коррекция зрения проводится со скидкой 20% на все уровни сложности. Команда клиники приближает Победу Украины, делая для этого все необходимое. «АЙЛАЗ» верит в ВСУ и работает на своем рабочем месте!
Леонид РУДЕНКО