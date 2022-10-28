«Официальное признание в терроризме на государственном уровне». У Зеленского отреагировали на очередные «требования» Москвы
Чего хочет Кремль?
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++ < fa-star-o">
Событие: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить «требования» Кремля.
Детали и комментарии: По словам Медведева, покупка Украиной электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как европейцев, так и украинцев, но не даст желаемой стабильности в работе энергосистемы Украины. Также он считает, что путь к стабильности энергоснабжения другой. «Нужно признать требования России в рамках СВО и ее результаты. И тогда со светом все будет хорошо», — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ в Telegram.
«Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне». О каких переговорах здесь можно говорить? С кем? — отреагировал в Twitter советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
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Напомним, государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) осуществил тестовую импортную поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября, говорится на сайте компании. Право на импорт ЭКУ получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведённым во вторник оператором национальной системы передачи «Укрэнерго». «В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились. Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие уменьшить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину»; это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», — заметил генеральный директор «ЭКУ» Виталий Бутенко.