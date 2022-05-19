Однолетнего мальчика насиловали двое, умер. Стало известно о новых зверствах оккупантов в Харьковской области
По словам омбудсменки Людмилы Денисовой, только за сутки поступило 56 звонков о сексуальных преступлениях рашистов.
Фото из сообщения Людмилы Денисовой в FB A A+ A++
Событие: Каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченной ВРУ по правам человека поступают сообщения о сексуальных преступлениях решистов, от которых стынет кровь. У зверств российских солдат нет предела, сообщила Людмила Денисова в Facebook.
Детали и комментарии:По ее словам, Вооруженные Силы Украины увольняют города и села Харьковской области, и в течение последней недели большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных. «Вчера только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 – изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 звонков. Тройни 9 лет, девушки. органов.Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии.Изюм.Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.Единолетнего мальчика изнасиловали двое, умер.Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива. 78 лет. Ужас и ярость переполняют!» — написала Денисова. По ее словам, это — геноцид украинского народа с особой жестокостью, нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!
В интервью британскому еженедельнику The Sunday Times Людмила Денисова подчеркнула, что изнасилование является позорным оружием российских оккупантов. «Криминалисты, обнаруживающие тела в регионе, говорят, что у многих есть следы изнасилования. Многие изнасилования были групповыми, и есть случаи, когда девушки в возрасте от 14 до 16 оставались беременными. И это были не только женщины. Одна из самых ужасных историй о 11-летнего мальчика, которого россияне 10 часов изнасиловали на глазах у мамы, привязанной к стулу. Он не говорил в течение месяца», — заметила Людмила Денисова. По ее словам, сексуальные преступления совершали преимущественно молодые солдаты 20-25 лет, делали это публично на глазах других членов семьи и кричали: «Мы хотим сделать это с каждой нацистской сукой в Украине». Эти заявления — только верхушка айсберга, поскольку жертвы не готовы публично рассказывать о факте изнасилования, опасаясь осуждения и сомневаясь, что преступники будут наказаны, считает омбудсменка.
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По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 19 мая, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок, 427 мд; ранены. Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой (144), Киевской (116), Харьковской (100), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (47), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16). 17 мая враг в очередной раз обстрелял Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка. Стало известно о гибели 17-летней девушки в городе Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры. 16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.