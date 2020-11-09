Одна из вакцин от коронавируса оказалась эффективной на 90%
Вакцина против COVID-19 не за горами, ведь первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата
Одна из вакцин от коронавируса оказалась эффективной на 90%
Об этом сообщает The Guardian, Bloomberg, Reuters.
По мнению производителей, анализ показывает значительно лучшие результаты, чем большинство экспертов ожидали.
В испытаниях третьей фазы приняли участие более 43 000 человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.
Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участники заболели Covid-19. Испытания продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но пока 90% инфекций были предупреждены.
Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны за неделю, в миру может появиться инструмент для борьбы с пандемией.
Сбор необходимых данных о безопасности продлится до третьей недели ноября, отмечает компания. Затем досье будет подано к регуляторам (US FDA) на утверждение.
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Pfizer рассчитывает получить широкий разрешение США на экстренное использования вакцины для людей в возрасте от 16 до 85 лет. Для этого ему понадобятся данные за два месяца о безопасности примерно половины из более 43 тысяч участников исследования.
Быстрое лицензирования может означать первые дозы для медицинских работников до конца года.
«Сегодня большой день для науки и человечества. Первый набор результатов нашей фазы 3 испытания вакцины Covid-19 обеспечивает начальные доказательства способности нашей вакцины предотвращать Covid-19.
Мы достигли этой важной вехи в нашей программе разработки вакцин в то время, когда мировые это нужно больше всего из-за новые рекорды заболеваемости, когда больницы перегружены, а экономики пытаются восстановиться “, – рассказывает руководитель Pfizer Альберт Бурла.
Напомним, в конце июля немецкая компания Biontech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что начинают стадии 2 и 3 клинических испытаний вакцины BNT162b2, получив необходимые разрешения от регуляторов.
Pfizer и BioNTech имеют контракт на 1950000000. Долларов с правительством США на поставку 100 000 000 доз вакцин с этого года. Они также достигли соглашений о поставках с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой и Японией.