Очередные зверства кафиров: в Херсонской области застрелили ребенка и дирижера областной филармонии
В Лимане полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника. Рядом похоронены более 120 гражданских.
Событие:< /strong> В Новоронцовской общине на Херсонщине рашистские оккупанты открыли огонь по школьникам. В результате один ребенок погиб. Об этом сообщает региональное издание «Мост» со ссылкой на информацию местного жителя Дмитрия Бурлая.
Подробности и комментарии: Инцидент произошел в селе Гавриловка. Дети ради любопытства, не осознавая последствий, снимали на мобильные телефоны видео российской военной техники. Это заметили рашисты и произвели предупредительные выстрелы.
«Дети испугались и начали убегать. Оккупанты их в след начали расстреливать. Одного школьника ранили. Сегодня ребенок от полученных ран умер», — сказал он. рассказал Дмитрия Бурлай.
Факт расстрела ребенка подтвердили односельчане.
А в Херсоне рашисты расстреляли дирижера областной филармонии Юрия Керпатенко, отказавшегося с ним сотрудничать. Об этом сообщила в Facebook журналистка Елена Ванина.
«Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой. и прямо там расстреляли. Большие подробности трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся сообщать любую информацию».
По факту расстрела дирижера филармонии правоохранители приступили к расследованию. Об этом сообщает областная прокуратура Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.
читайте также: Илон Маск подтвердил, что больше не будет финансировать Starlink в Украине
«По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого оккупанты угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству. Погибший перестал выходить на связь с близкими в сентябре текущего года», – отметили в правоохранительном органе.
Между тем в Лимане следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ.
«Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников. Продолжаются работы на второй локации, где похоронено свыше 120 гражданских. Судьба каждого умершего будет установлена. Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти погибших будут переданы родным для захоронения», &ndash ; сообщает отдел коммуникации областной полиции.
В настоящее время правоохранители сосредоточили усилия на эксгумации гражданских по захоронению, расположенного рядом с могилой военных. За сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.
«В общей сложности с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области тела 144 человек, погибших во время оккупации. Из них 108 тел было эксгумировано из стихийных захоронений, остальные найдены в зданиях и на улицах.85 погибших гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в частности осколочные повреждения.На сегодня отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы. на деоккупированной территории. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения». – констатируют в ГУ ЧП области.