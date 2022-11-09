Очередной «жест доброй воли»? Россия объявила о выводе войск из Херсона и с правого берега Днепра
В ОП отреагировали на решение Кремля.
Скриншот видео из сообщения Андрея Цаплиенко в Telegram A A+ A++
Событие: Министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщают российские СМИ.
Детали и комментарии: Командующий оккупантами Сергей Суровикин в среду, 9 ноября, доложил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра. «Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время, мы сохраним жизнь наших военнослужащих и боеспособность группировки войск. Держать их на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — сказал Суровикин. Шойгу приказал начать отступление из Херсона. Суровикин сообщил, что «операция по отводу войск будет выполнена в ближайшее время».
Советник офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о приказе российского министра обороны Сергея Шойгу отступить с правого берега Днепра. Он сообщил, что российскую армию выбили из города ВСУ. «Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методическим прогрызанием обороны противника, работой с переправами, тяжелым и кровавым военным трудом», — отметил Арестович в Facebook. Он обратился и к самим горожанам. «Уважаемые херсонцы. Вот мы и возвращаемся. Вот вы и возвращаетесь. Добро пожаловать домой», — написал советник ОП. По его словам, бои на правом берегу Днепра еще будут продолжаться некоторое время, а затем будет непростой период стабилизационных мер.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонщины и всех, кто имеет какую-либо информацию о событиях на южном фронте, соблюдать информационную тишину. «Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы. Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации», — подчеркнул он в Telegram. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters сказал, что «пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла».
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Сегодня на брифинге в Медиацентре Украина – mdash; Укринформ депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что в Херсонской области российские захватчики подрывают все мосты на правобережье. «Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины» , — отметил Хлань. По его словам, захватчики готовят таким образом себе уход для того, чтобы притормозить наступление ВСУ. «То есть можно говорить, что под натиском наших Вооруженных сил оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта», — подчеркнул Хлань.
Между тем военный корреспондент Андрей Цаплиенко заметил в Telegram, что российские «военкоры» воют и ноют по поводу того, что, мол, российская армия покидает правый берег Днепра. «Нам надо с холодным умом ко всему этому относиться. Война – это искусство лжи, которой русские научились пользоваться безупречно», – . написал Цаплиенко. Ранее в Силах обороны Юга Украины предполагали, что россияне пытаются создать иллюзию ухода из Херсона, возможно, готовя ловушку для украинских военных.