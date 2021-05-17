Очередное повышение числа ковид-больных в Башкирии: выявлен еще 91 случай
17.05.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башкирии на очередном этапе стабильного роста фактов Covid-19 отмечен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб республики.
Учитывая новые данные, в Башкирии на 13 мая выявлено всего 36 588 случаев заражения коронавирусом среди населения. Уже несколько дней ежедневные цифры не превышают отметки в 90-94 человека.
Также за сутки в Башкирии выписались по выздоровлению 112 пациентов, ранее заболевших коронавирусом и уже благополучно завершивших лечение. Всего в республике выздоровели 34 198 пациентов.
Сообщается, что за весь период в регионе от коронавируса скончался 481 пациент, в том числе 3 случая смерти зарегистрировано за последние сутки.