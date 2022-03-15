Очередная свадьба время войны: диджей Топольский женился в Киеве
Анатолий Топольский и Сандра Смирнова. Фото: Анатолий Топольский
Анатолий Топольский женился во второй раз.
Влюбленные украинцы продолжают создавать семьи во время войны. Это уже стало доброй традицией.
Итак, заключить брак решил и известный украинский диджей Анатолий Топольский, который, к слову, сегодня обороняет Украину.
В камуфляжной одежде и повседневной одежде, 15 марта , пара расписалась в Подольском ЗАГСе. Невестой Анатолия Топольского стала Сандра Смирнова.
-2a23dc8.jpg» alt=»Очередная свадьба время войны: диджей Топольский женился в Киеве» />
Пара идет в РАГС. Фото: Анатолий Топольский. «Очередная свадьба время войны: диджей Топольский женился в Киеве» />
Распись молодоженов. Фото: Анатолий Топольский
«Этому событию помогло много людей. Отдельное спасибо Васильевичу, который отпустил Толика, чтобы мы расписались. Возможно, это сохранило ему жизнь. Отдельное спасибо моему сыну, который отпустил меня в Киев, со словами, давай, иди уже к Толи»,— написала невеста в своем фейсбуке.
Идея жениться во время войны пришла также бойцам терробороны Киева< /u>, которые давно жили в гражданском браке, а теперь теперь решили принести супружескую присягу перед Богом и людьми.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»