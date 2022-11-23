Очередная ракетная атака по Украине. Во многих регионах исчезла электроэнергия. Есть жертвы среди населения
Временного обесточены все АЭС, большинство тепловых и гидроэлектростанций.
Фото: Укрэнерго A A+ A++
< strong>Событие:Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без электроэнергии оказалась большая часть страны, в том числе перебои и в столице. Также нет света и во Львове. Есть жертвы среди населения.
Детали и комментарии:«Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также имеем попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах, – сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба. – Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один загиб Киевская область полностью обесточена, также частично нет отопления и водоснабжения. В регионе разворачиваются «Пункты Несокрушимости», где есть тепло, связь и альтернативное питание».
Также в результате ракетных ударов по Украине обесточен ряд областей. В частности, Львов полностью отключен от электроснабжения. Андрей Садовый сообщил о том, что Львов полностью обесточен и призвал жителей находиться в укрытиях. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии. В области используют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице есть попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. В результате – 9 пострадавших, 8 из них госпитализированы в больницы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить его.
Из-за отключения электроэнергии в Харькове остановлен весь электротранспорт, в том числе метро. Из метрополитена эвакуируют людей. На маршруты электрического наземного транспорта вывели дополнительные автобусы.
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Под обстрелом врага оказалась Винницкая область. Российские оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.
Как сообщили в Минэнерго, сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.
В Укрэнерго сообщили, что во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы. Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги, отметили в пресс-службе. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше.
Российская ракетная атака по Украине имела последствия и в Молдове. О серьезных проблемах с электроэнергией сообщил вице-премьер-министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину. Российская атака спровоцировала серьезные проблемы в Молдове, потому что тамошняя и украинская энергосистемы в сочетании.