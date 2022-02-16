Очередная кибератака в Украине: полиция открыла уголовное производство
DDOS-атаки подверглись крупнейшим украинским госбанкам. Фото из открытых источников
Во вторник, 15 февраля, киберпреступники совершили мощную DDOS-атаку на сайты ПриватБанка и Сбербанка, а также вебсервисы Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
Специалисты отбили нападение и возобновили работу сайтов, которые не работали около часа. Нацполиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на украинские вебресурсы.
«Рабочая группа специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки»,— говорится в сообщении<. /p>
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: «Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем» и «Умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем».
Между тем СБУ вместе с Госсвязи и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 января на 14 января. Тогда атаковали более 70 государственных вебресурсов, 10 из которых испытали несанкционированное вмешательство. В СБУ заявили о причастности к атакам хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»