Очереди на западной границе теперь можно отслеживать в режиме реального времени
На границе с Польшей очередью. Фото: prolviv.com
Государственная таможенная служба Украины создала интерактивную карту с пунктами пропуска, на которой в режиме реального времени можно отслеживать ситуацию с очередями.
«За посредством интерактивной карты с актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска нам удалось несколько перенаправить потоки вынужденных переселенцев в направлении менее загруженных пунктов пропуска на границе с соседними государствами», — говорится в сообщении.
Ссылки на карту: https://bit.ly/3pJdu60
На таможне говорят, что подавляющее большинство выезжающих из страны продолжают выбирать пунктом назначения именно Польшу .
При этом пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально, или вообще пусты. Поэтому советуют по возможности выбирать именно их для пересечения границы с странами ЕС.
Киев запустил ресурс, где можно оставить заявку на получение помощи. Пока городские власти только налаживают процесс, поэтому сайт может работать с перебоями. А также могут быть технические проблемы из-за большого количества заявок.
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Оксана КОШЕВА