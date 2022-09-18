Очень боится украинцев: пропагандиста киселевая охраняет фсб, а его имение в Крыму – росгвардия и ППС
Финансирование мер безопасности ведется на средства российских налогоплательщиков.
Фото: Baza A A+ A++
Событие: Имение скандального кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в оккупированном Крыму будут охранять на средства российских налогоплательщиков. Эта обязанность возложена на росгвардию и патрульно-постовую службу, сообщает российское оппозиционное издание «Baza».
Детали и комментарии:Российский пропагандист Дмитрий Киселев из-за страха перед украинцами находится под охраной сотрудников ФСБ. А после поджога неизвестным его внедорожника и гольф-кара в крымском поселке Коктебели в ночь на 17 сентября, решено ввести еще и охрану его имения на оккупированном полуострове.
Авторы одного из российских Telegram-каналов раскрыли подробности инцидента под виллой киселева в оккупированном Крыму, изрядно испугавшего пропагандиста. В глубокую ночь 17 сентября неизвестный в маске и бахилах сжег полностью припаркованные возле имения Land Rover и гольф-кар. В происшествии кремлевские пропагандисты молниеносно отыскали «украинский след».
«Первым на поджог гольф-кара и Land Rover киселева среагировал его сосед. Он позвонил прибежавшему завхозу телеведущего, который начал тушить огонь из шланга. Позже завхоз рассказал полицейским, что киселеву постоянно угрожают украинцы. Завхоз также сообщил, что после огня также заявляет, что после огнезащитной киселевой попытки загромождали украинцы. владимира соловьева, совершенного группой неонацистов, киселева начали охранять сотрудники ФСБ. Вероятно, это связано с тем, что неонацисты признавались на допросе, что после соловьева собирались уничтожить в том числе и киселева», — сказал он. пишет российский паблик.
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Да еще большего ужаса на кремлевского пропагандиста нагнала потеря движимого имущества в крымском Коктебеле. Теперь виллу киселева будут охранять росгвардия и отряды ППС.
«Нынче же, после поджога автомобилей, принято решение прикрепить к вилле сотрудников росгвардии. Их задача – охранять внутренний периметр. Внешний будут охранять сотрудники ППС», – пишет «Baza».
Что же касается поджигателя, то, по данным издания, местная полиция с его поиском зашла в тупик. Пока им известно только то, что паллий мог воспользоваться велосипедом. Мужчина после поджога пошел через гору в лес. На нем были медицинская маска, перчатки и бахилы. На камеры наблюдения его лицо попало. Однако из-за маски полицейским сложно сложить фоторобот. Потому видео передали экспертам-криминалистам.